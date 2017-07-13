“أبل” تطلق تحديثا جديدا لنسخة iOS 11 للمطورين وهذه مميزاته

أطلقت شركة أبل تحديثا جديدا لنسخة iOS 11 للمطورين والذى وفر النسخة التجريبية الثالثة من نظام التشغيل، والتى تأتى فى مساحة 392 ميجا بايت، حيث يمكن للمطورين المسجلين الحصول على تحديث نظام التشغيل الجديد، على أن يجرى توفير الإصدار العام من النسخة التجريبية خلال بضعة أيام فقط.

تحديث iOS 11

ومن بين المميزات الجديدة التى يوفرها تحديث نظام iOS 11 هو طريقة مختلفة وجديدة لإغلاق التطبيقات على أجهزة iPad من خلال تمرير الشاشة إلى الأعلى، إضافة إلى تحسين ورقة الغلاف فى مركز الإشعارات، إضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

ووفر التحديث تعديل واجهة المستخدم لمعاينات اللمس ثلاثى الأبعاد لمتصفح سفارى، إضافة إلى توفير عدد من التحسينات والإصلاحات بشكل عام.

وكانت شركة أبل قد أطلقت فى وقت سابق نسخة public beta من تحديث iOS 11 القادم لأجهزتها الذكية المختلفة، حيث فتحت الشركة الأمريكية العملاقة نسخة بيتا التجريبية من تحديث iOS 11 لأى شخص وليس فقط المطورين، ما يسمح بتجربة المزايا قبل إطلاقها رسميا على جميع الأجهزة فى الخريف المقبل.