وفيات اليوم الأحد 17-9-2017

– طاهر محمد عبدالله السيافي، «71 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية العباسية، للنساء: حسينية الجدي، السالمية، ت: 99221112.

سعيد سعود سعد ذيخان الهاجري، «58 عاماً»، شيع، الصليبخات، ق4، ش114، ج2، م3، ت: 99314432.

– حميد عبدالله العبد الله الحداد، «68 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية «الجعفرية»، للنساء: مبارك الكبير، ق1، ش7، م12، ت: 99031874 – 99440992.

– حميد عوض عبدالله الشطي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الإمام المهدي، الرقعي، للنساء: جابر الأحمد، ق1، ش104، م565، ت: 66709889 – 55599833.

– سارة هادي مجهار، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق2، ش201، م37، للنساء‍: بيان، ق9، ش1، ج9، م10، ت: 66868949 – 99490793.

– طفله مروي خليّل المطيري، أرملة راجح حمدان الرخيمي المطيري، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق2، ش1، م418، للنساء: الواحة، ق4، ش3، م4، ت: 55523663 – 66231116.

– سالم جاسم سعد المنوخ، «69 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين «صبحان»، الصباحية، ق3، ش4، م687، ت: 55985006 – 55211122.

– صاحب محمد سيد إسماعيل بهبهاني، «66 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد جاسم الوزان، مبارك العبد الله، للنساء: مشرف، ق5، ش11، م23، ت: 99794195.