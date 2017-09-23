مصر.. إيقاف شيخ أزهري بعد غنائه لأم كلثوم

منعت وزارة الأوقاف المصرية، الجمعة، الشيخ الأزهري إيهاب يونس، من الخطابة والإمامة والدروس الدينية، بعدما أدى أغنية “لسه فاكر” لأم كلثوم مرتدياً الزي الأزهري على إحدى الفضائيات المصرية، وأحالته للتحقيق.

وأفادت الوزارة في بيان: “نظراً لما صدر عنه من أعمال تتنافى مع طبيعة عمل الإمام ومقتضيات واجبه الوظيفي، قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني ورئيس لجنة القيم بوزارة الأوقاف منع السيد إيهاب عبده يونس عبدالرحيم من الخطابة والإمامة والدروس الدينية، مع إلحاقه كباحث دعوة بالإدارة التابع لها لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة النيابة الإدارية.”

وكان الشيخ إيهاب يونس غنى “لسة فاكر” على برنامج “ست الحسن” بقناة “ONTV”، الاثنين الماضي.