لماذا انسحبت فنانة عراقية من فيلم عن صدام حسين؟

بعد انتشار أخبار عن استعداد الفنانة العراقية كلوديا حنا، لتجسيد شخصية ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد، في فيلم سينمائي ينتجه عراقي، أعلنت حنا عن رفضها الدور، ما أثار تساؤلات عدة وشكوكا حول تعرّضها لتهديدات من جهات معينة.

وتداولت مواقع إخبارية إلكترونية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن تعرّض كلوديا حنا لتهديدات أجبرتها على الانسحاب من فيلم يدور حول حياة حسين وبناته، إلا أنها أصدرت بياناً صحافياً، اطلع عليه “العربي الجديد”، قالت فيه إن “مسألة قبول أو رفض دور في فيلم أمر شخصي يرجع للممثل وحده، ولقد رفضت الدور وهو في مرحلة الكتابة، ولم أقم بتوقيع أي عقود لكي يتم فسخها، ولكني رفضته احتراماً لكل الطوائف”.

ونفت صحة ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن المكالمة التي تلقتها من رغد صدام حسين كانت “لطيفة” وهدفها “الاستفسار عن الضجة حول قيامها بالدور في فيلم يحكي عن حياة الرئيس العراقي الراحل”، ويتطرق دورها إلى التغيرات في حياة رغد وهروبها مع عائلتها خارج العراق.

يذكر أن كلوديا بدأت حياتها كمغنية، وشاركت في بعض الأعمال التليفزيونية المصرية مثل “السرايا”، “قصر العشاق”، “أزمة نسب”، وظهرت أخيراً في فيلم “سطو مثلث”.