“أل جي” تطرح هاتفاً مزوداً بتكنولوجيا تبعد البعوض

أطلقت شركة “أل جي” LG هاتف LG K7i، الأسبوع الماضي، وزودته بتكنولوجيا مخصصة لإبعاد البعوض، آملة أن يساعد هاتفها الذكي الجديد في القضاء على مرض الملاريا.

ويصدر الهاتف الذكي موجات فوق صوتية، عبر شبكة كهربائية في الجزء الخلفي من الجهاز، لإبعاد الحشرات و”بشكل آمن تماماً على البشر”، وفقاً لموقع شبكة “سي أن أن” الأميركية.

وأوضحت الشركة أن عدداً من منتجاتها الأخرى مزودة بالتكنولوجيا نفسها، مثل أجهزة التلفاز ومكيفات الهواء، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم فيها الميزة في الهاتف الذكي.

ويبلغ سعر الهاتف 122 دولاراً أميركياً، ويعمل بنظام تشغيل “أندرويد”. وطُرح في الهند أولاً، ثم يُطلق في دول أخرى، نظراً إلى أن الهند عانت ولا تزال من انتشار الأمراض عن طريق البعوض، مثل الملاريا وحمّى الضنك.

وأكدت الشركة اختبارها تقنية الجهاز الذكي بالتعاون مع “المركز الدولي للتكنولوجيا الحيوية والسموم” في الهند، لافتة إلى أن هاتف K7i نجح في إبعاد 72 في المائة من البعوض الناقل للأمراض، علماً أن العلماء يصرون على أن تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية لا تنجح في إبعاد الحشرات.