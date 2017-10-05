هاتف “قوقل” الجديد “أفضل كاميرا في السوق”

أعلنت شركة جوجل، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، خلال حدث خاص أقامته في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية رسمياً عن هاتفي “بكسل 2” Pixel 2 و”بكسل 2 إكس إل” Pixel 2 XL.

ويعد الهاتفان الجديدان الجيل الثاني من سلسلة هواتف بكسل التي أطلقتها عملاقة التقنية الأميركية في العام الماضي، كأول أجهزة من صناعتها من الناحيتين العتادية والبرمجية، لتدخل معها في منافسة مباشرة مع مواطنتها آبل، صانعة هواتف آيفون ونظام آي أو إس.

ويأتي “بكسل 2” و”بكسل 2 إكس إل” بعدد من التحسينات مقارنة بهاتفي العام الماضي، وذلك في كل من العتاد والبرمجيات، إذ يمتاز الهاتفان بميزة الشاشة دائمة التشغيل Always-On Display، إضافة إلى الخلفيات الحية.

كما يدعم الهاتفان ميزة Active Edge، المقلدة من شركة إتش تي سي التايوانية في هاتفها “يو11” U11، والتي تتيح للمستخدم الضغط على جانبي الهاتف أثناء إمساكه بالوضعية الطبيعية لتشغيل المساعد الرقمي “جوجل أسيستنت”.

ومن هناك مباشرة يمكن إجراء المكالمات الهاتفية، والتقاط صور ذاتية “سيلفي”، إضافة إلى مزايا مساعد جوجل الأخرى، بما في ذلك ميزة “روتينز” Routines الجديدة التي تتيح ربط مجموعة من الأوامر ببضعها لتشغيلها معاً حين إلقاء أمر واحد يقوم المُستخدم بتخصيصه.

أفضل كاميرا في السوق

وفيما يتعلق بالعتاد، تمتاز هواتف بكسل 2 بأنها صاحبة أفضل كاميرا في هاتف ذكي في السوق، بحسب ما قالت جوجل، إذ حققت أفضل مجموع نقاط على مؤشر DxOMark Mobile.

ويظهر على موقع DxOMark، الذي يختبر جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، أن هاتف بكسل 2 سجل نقاطاً قدرها 98، وهو أعلى رقم يحصل عليه هاتف ذكي حالياً، متفوقاً على هواتف آيفون 8 بلس من آبل وجالاكسي نوت 8 من سامسونغ وآيفون 8 وبكسل 1، التي حققت 94 و94 و92 و90، على التوالي.

ويقدم هاتف بكسل 2 شاشة من نوع “أمولد” AMOLED بقياس 5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 غيغابايت، و64 أو 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميليمتر ويزن 143 غراماً، معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، إضافة إلى بطارية بسعة 2,700 ميلي أمبير/ساعة. ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67.

ويملك بكسل 2 كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل مع مثبت صورة بصري OIS وإلكتروني EIS، كما يملك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، ومكبري صوت بتقنية ستيريو.

وفيما يتعلق بهاتف “بكسل 2 إكس إل”، فهو يقدم شاشة من نوع pOLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2880×1440 بكسل، كما يقدم نفس مواصفات بكسل 2 من حيث ذاكرة وصول عشوائي “رام” مساحة التخزين الداخلية والمعالج والكاميراتين الخلفية والأمامية ودعم ميزة مقاومة الماء والغبار، ولكن يأتي مع بطارية بسعة 3520 ميلي أمبير/ساعة.

يُشار إلى أن الهاتفين يمتازان بأنهما يعملان بالإصدار الأحدث 8.0 “أوريو” من نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل، التي قالت إنهما سوف يحصلان على تحديثات النظام لمدة ثلاث سنوات قادمة، وليس سنتين فقط كما هي العادة.

ويتوفر هاتف بكسل 2 بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والأبيض، وبسعر يبدأ من 649 دولاراً أميركياً، فيما يتوفر أخوه الأكبر بكسل 2 إكس إل باللونين الأبيض والأسود، وبسعر يبدأ من 849 دولاراً أميركياً.