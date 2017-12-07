صحيفة سعودية: “MBC” توقف علا الفارس عن العمل بسبب تغريدة عن قرار ترمب والقدس

قالت صحيفة “عاجل” السعودية أن مجموعة “MBC” قررت اليوم ايقاف المذيعة الأردنية علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها فجر اليوم، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس”.

وقالت مصادر لـ”عاجل” أن سبب الإيقاف هو ما تضمنته التغريدة من إهانة للشعوب العربية” مستغربًا أن تصدر عن إعلامية يُفترض أنها تتولى تشكيل الرأي العام.

وأثارت تغريدة الفارس غضبًا واسعًا في أوساط النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير منهم بالتحقيق معها بسبب التجاوز الوارد في التغريدة.

وفور إطلاقها التغريدة، تعرّضت الفارس لهجوم قاسٍ من جانب روّاد التواصل الاجتماعي، فما كان من الفارس إلا أن حذفت تغريدتها الأولى وكتبت ثانية قالت فيها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً، الليلة ندين وغداً نغني هلا بالخميس”.

وفي مواجهة منتقديها، أطلقت الفارس تغريدة تدافع بها عن نفسها فقالت: “إللي بيحاولوا يفتعلوا مشكلة بتحوير كلامي أنصحهم يغردوا ضد قرار ترامب الموجع لقلبي وقلوبكم وباقي المسلمين، وياليت تحت هاشتاغ “بيان السعودية نصرة للقدس” لأن البيان مشرّف، ومؤكد سيتبعه مواقف بدل ما يهاجموا إنسانة غاضبة مثلهم على القدس تحب السعودية وأهلها، بلا مزايدات”.

يذكر أن الفارس التي بدأت مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ لم يتجاوز 17 عامًا كمراسلة أخبار لقناة “العربية” من الأردن التحقت ، قبل أكثر من 10 سنوات بالعمل في قناة MBC كمذيعة ومقدمة للبرنامج الاخباري الاجتماعي “أم بي سي في أسبوع”