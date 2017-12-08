إزالة اسم “ترامب” من إحدى محطات المترو في مدينة اسطنبول التركية

بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها معظم ولايات تركيا، الجمعة، تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، اختفى اسم “ترامب” من محطة مترو شيشلي- مجيدية كوي بمدينة اسطنبول.

ولفت الانتباه أن كلمة ترامب قد أزيلت من الحائط الذي كانت قد اصطفت عليه في اشارة إلى مركز ترامب التجاري الشهير في تلك المنطقة من المدينة.

وتشهد معظم الدول العربية والإسلامية، الجمعة، تظاهرات عارمة في مختلف أرجائها، اعتراضًا على القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.