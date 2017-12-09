بيع قرية ألمانية في مزاد علني بمبلغ 140 ألف يورو!

بيعت اليوم السبت (التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2017) قرية صغيرة في ألمانيا بالمزاد العلني ووصل سعرها إلى 140 ألف يورو. وأقيم المزاد في العاصمة الألمانية برلين، حيث تقدم مشتر لم يفصح عن اسمه لشراء قرية ألفين، بإحدى الغابات الألمانية عبر الهاتف ولم يكن هناك منافس له في المزاد.

وتبلغ مساحة القرية 16 ألف متر مربع وبها طريق قروي دائري وتسعة بيوت للسكنى والعديد من المباني الجانبية بالإضافة إلى عشرة أماكن لركن السيارات. وكان أدنى سعر بدأ به المزاد هو 125 ألف يورو.

وقال ماتياس كناكه من بيت مزادات كارهاوزن: “لقد استفسر العديد من المهتمين لدينا عن القرية وبعضهم كان من خارج ألمانيا”، مشيراً إلى أن مباني القرية مزودة بأثاث متواضع ومدفآت فردية وأن هناك أضراراً في مبانيها بسبب الرطوبة وتشققات بالواجهات.

وتعد قرية ألفين جزءاً من مدينة أيبيغاو-فارنبروك على بعد 100 كيلومتر جنوبي برلين. وتفتقر القرية الصغيرة لإمكانيات التبضع وتمر حافلة المواصلات في المنطقة المحيطة بالقرية دون التوقف فيها.

وكانت قرية ألفين إبان عصر جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا ملكا لأحد مصانع الفحم الحجري تم إغلاقه بعد توحيد شطري البلاد. وكان اثنان من الإخوة اشتريا هذه القرية في عام 2001 ثم مات أحدهما.