السعودية تسمح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية

سمحت الادارة العامة للمرور السعودية للنساء بقيادة الشاحنات والدرّاجات النارية.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام سعودية: ‘سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تمّ استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاماً التي تطبّق حاليا بحق الذكور’، وفيما يخصّ الدرّاجات النارية أكّدت الإدارة أنه سيسمح للنساء بقيادتها.

وأوضحت أن إتمام سن الثامنة عشرة شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصّة وقيادة الدرّاجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك مَن يمنح ترخيصاً مؤقتاً لا تزيد مدته على سنة لمَن أتمّ سن السابعة عشرة.

يذكر ان السعودية قررت مؤخرا السماح بقيادة المرأة ، وسيبدأ تطبيق القرار بعد نحو 7 اشهر.