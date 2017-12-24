“مراقب” يحذّر من أزمة “كهرباء وماء” خانقة.. و”وكيل المحطات” ينفي ويعد باجراءات قانونية

«الوضع كارثي وينذر بالخطر».. بهذه الجملة، دق مراقب محطات في وزارة الكهرباء والماء المهندس نايف اللافي ناقوس الخطر ما استدعى رد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية المهندس فؤاد العون بنفي ماذكره اللافي.

وقال المهندس اللافي في تغريده له «في القادم من الأيام ستعاني الكويت من أزمة خانقة بالكهرباء والماء ليس لعدم وجود طاقة منتجة كافية ولكن لعدم وجود صيانة للمحطات حيث انتهت جميع عقود الصيانة ولم تجدد في أغلب المحطات توليد القوى الكهربائية، الوضع كارثي وينذر بالخطر كان الله في عون ⁧‫بخيت الرشيدي‬⁩».

هذه التغريدة استدعت رداً سريعاً من المهندس العون الذي رد عليها قائلاً «يرجى تحري الدقة وعدم إشاعة أخبار غير حقيقية مستغلاً الوظيفة الحكومية الإشرافية حيث أنه كان من الأولى والأجدر رفع تقرير للوزارة فيما ورد من طرفكم بالطريق الرسمي لا كتابة تغريدة لغير المختصين مردود عليها جملة وتفصيلاً وتثير جواً من عدم الاستقرار، سوف نتعامل مع هذه التغريدة بالإطار القانوني».

رد العون أثار اللافي، الذي رد بالقول «ابو دعيج استريح بس واعرف انت منو تكلم معاه انا لا أهدد».

هذا السجال بين قيادي وصاحب وظيفة اشرافية في وزارة الكهرباء أثارت ردود فعل مختلفة بين المغردين، فمنهم من طالب اللافي باثبات كلامه وفق الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ، فيما طالب الجزء الآخر من الوكيل العون الرد على مضمون النغريدة وطمأنة المواطنين بدلاً من التهديد باتخاذ الاجراءات القانونية.