إقالة وزيرة يونانية بسبب ألف يورو “بدل سكن” حصلت عليها رغم أنها ميسورة الحال

قال مكتب رئيس الحكومة اليونانية «ألكسيس تسيبراس» إنّه قَبِلَ استقالة وزيرة الدولة لشؤون العمل «رانيا أنتونوبولوس» بعد ساعات من كشفها استعدادها لرد 23 ألف يورو تلقتها بدل سكن في العامين الماضيين، مكتفيًا بتوجيه الشكر لها.

وأكّدت الوزيرة أنها تتفهم غضب الرأي العام بحصولها على بدل السكن مع أنها ميسورة الحال، وأعلنت أثناء دخولها الحكومة في عام 2015 أنّها تملك أسهمًا بقيمة 340 ألف دولار ودخلها السنوي 70 ألف يورو.

كما أعلن زوجها «ديمتريس بابا ديميتريو» في 2015 أيضًا أنه يملك 2.7 مليون دولار ودخله السنوي يتجاوز 450 ألف دولار، وتولى منصب وزير الاقتصاد منذ نوفمبر 2016.

وقالت رانيا في بيانها: «لم أرد أبدًا إهانة الشعب اليوناني»؛ في إشارة إلى الوضع الاقتصادي السيئ، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.