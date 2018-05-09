اليوم العالمي للطيور المهاجرة.. رسالة حضارية بيئيا وتنمويا

الطيور أحد مؤشرات صحة النظم البيئية وتوازنها لذا تحفل رسالة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف غدا بمعان حضارية تركز على الترابط بين مسألة حماية الطيور المهاجرة وتنمية المجتمعات المحلية وسياحة الأحياء البرية حول العالم.

ومحليا تتميز البلاد بمسارين لهجرة الطيور الأول من شرق أوروبا مرورا بتركيا وسوريا ثم الكويت ومنها إلى الهند في حين يبدأ الثاني من وسط وجنوب روسيا ويعبر الكويت إلى الجزيرة العربية ومنها لشرق ووسط وجنوب أفريقيا خلال موسمي الهھجرة في الربيع والخريف ومن أكثر الطيور العابرة لسماء الكويت العقبان والنسور الحوامة وطيور الهدهد والنحام والكركي.