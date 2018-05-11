السعودية تشترط استبدال ابراهيم عيسى بممثل آخر قبل عرض مسلسل هنيدي الجديد في رمضان

أزمة جديدة تعرّضت لها شركة “العدل غروب” المصرية بعد الهجوم الكبير عليها بسبب شارة مسلسل الفنانة المصرية يسرا الجديد “لدينا أقوال أخرى” والتي قدمها الفنان #فضل_شاكر ثم حذف صوته.

الأزمة الجديدة أن مسلسل الممثل محمد هنيدي “أرض النفاق” أصبح مهدداً في شكل كبير بالخروج من السباق الرمضاني.

فقد أعلن هنيدي في بيان له الذي نشره في حسابه على “تويتر” أن مسلسله الجديد “أرض النفاق” لن يرى النور في شهر رمضان بسبب مشكلات لدى قناة “أون تي في”، وأنه توقف عن تصوير

مشاهده من دون سبب.

آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح ان القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ .ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٠ مايو ٢٠١٨

وعلمت “النهار” أنّ السبب الرئيسي في هذا الأمر، رفض القناة السعودية عرض المسلسل بسبب مشاركة الكاتب إبرهيم عيسى الذي تقرر الاستعاضة عنه بالممثل سامي مغاوري لتأدية الدور في النسخة التي ستعرض في دول الخليج، إلا أنه حتى الآن لم يتم تصوير المشاهد، وأصبح العمل قريباً بنسبة 95% من الابتعاد عن الخريطة الدرامية الرمضانية.

الخبر أثار استياء محبي هنيدي الذين اعتبروا المسلسل أول عودة له بعد غياب سبع سنوات عن الاعمال الدرامية، وأطلقوا “هاشتاغ” عبر “تويتر” بعنوان “ادعم محمد هنيدي”، عبّروا فيه عن استيائهم من قرار الشركة المنتجة حذف مشاهد عيسى من النسخة التي كانت ستعرض على القناة السعودية.