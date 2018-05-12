برشلونة يقترب من الاعلان عن قدوم جريزمان الى صفوفه

يقترب برشلونة من إعلان تعاقده من لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان، وسيفرض قدوم النجم الفرنسي إلى القلعة الكتالونية على المدرب إرنستو فالفيردي تغيير خططه التكتيكية.

وأشارت صحيفة “سبورت” أن قدوم جريزمان إلى الفريق الإسباني، سيفرض على المدرب إرنستو فالفيردي إيجاد توليفة مناسبة، تُساعده على الاستفادة من خدمات الهداف الفرنسي بشكل فعال.

وأضاف الموقع الفرنسي أن فالفيردي يملك ثلاثة خيارات، أولها أن يلعب بطريقة 4 ـ 4 ـ 2، والتي ستستلزم جلوس لويس سواريز أو أنطوان جريزمان على دكة البدلاء، إذ لا يمكن لهما اللعب سويا في هذا النوع من الخطط التكتيكية.

أما عن الخيار الثاني فوق المستطيل الأخضر، فهو 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1، إذ تتيح طريقة اللعب هذه إمكانية تواجد جريزمان وكوتينيو وديمبلي في خط الهجوم، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما سيجلس سواريز على دكة البدلاء.

وبخصوص الخيار الثالث فيتمثل في اللعب بطريقة 4 ـ 3 ـ 3، بتواجد سواريز وجريزمان على أرضية الملعب، حيث سيتولى ميسي وسواريز وديمبلي مهمة قيادة الهجوم، في حين سيتراجع جريزمان وكوتينيو إلى الوراء قليلا، من أجل إمداد زملائهم في الصف الأمامي بالكرات.

يُشار إلى أن لويس سواريز، رحب بقدوم أنطوان جريزمان إلى برشلونة، الذي يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 100 مليون يورو لناديه أتلتيكو مدريد، حسبما أشارت إليه كثير من التقارير الصحفية.