رئيس غواتيمالا يفتتح اليوم سفارة بلاده في #القدس

وصل، أمس، إلى إسرائيل رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، لافتتاح سفارة بلاده في القدس اليوم.

ويرافق موراليس وفد يضم وزيري الدفاع والاقتصاد، ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة العليا.

وكان موراليس أعلن في ديسمبر الماضي عزمه نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، بعد أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وكانت غواتيمالا واحدة من تسع دول فقط صوتت مع الولايات المتحدة، عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قراراً غير ملزم يندد باعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.