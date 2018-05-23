السفير العراقي لدى سوريا يتولى صلاحياته رسميا

تسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير العراقي فوق العادة لدى سوريا، سعد محمد رضا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن المعلم استقبل رضا في مقر الخارجية السورية بدمشق، مضيفة أن الطرفين بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين”.

وأعلنت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في وقت سابق، مرارا عن سعييها للتعاون مع السلطات السورية لا سيما في مجال الأمن ومحاربة تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وشنت القوات العراقية، خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري، سلسلة من الغارات على مواقع للتنظيم في الأراضي السورية القريبة من الحدود مع العراق، وقالت بغداد إن هذه العمليات نفذت بالتنسيق مع السلطات في دمشق.