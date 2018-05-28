ميسي: لسنا الأفضل في كأس العالم

تمنى ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة والأرجنتين، أن يحقق لقبًا مع منتخب بلاده، قبل انطلاق كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وقال ميسي، في تصريحات لقناة “El Trece” الأرجنتينية: “أود أن أغير لقبًا مع برشلونة بآخر مع المنتخب الوطني، فالفوز ببطولة مع الأرجنتين سيكون أمرًا فريدًا”.

وأضاف نجم التانجو: “لدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين، نحن نعمل بشكل جيد للغاية، ولدينا نجوم يملكون القدرات والخبرة”.

واستدرك: “لكن ليس علينا تمرير رسالة من نوعية إننا ذاهبون لنكون أبطال العالم؛ لأننا لسنا الأفضل؛ لأن الواقع لا يقول إننا الأفضل”، معترفًا بأن منتخبات البرازيل وإسبانيا وألمانيا في مستوى أفضل من الأرجنتين.

وتطرق ميسي، للحديث عن مجموعة بلاده التي تضم منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، موضحًا: “أيسلندا أظهرت في اليورو الأخير، أنها فريقًا صعبا أمام أي منافس”.

وأتم: “كرواتيا لديهم خط وسط يلعب بطريقة جيدة جدًا، لديها أسلوب يشبه إسبانيا ولكن في مستوى أقل، فيما تمثل نيجيريا تحديًا لنا”.