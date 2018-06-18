“الصحة”: 8 مواطنات و159 مواطنا ضمن 783 “حارس أمن” لمرافق الوزارة

أعلن مدير الخدمات العامة بوزارة الصحة محسن الرشيدي عن التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير 783 «حارس أمن» لحراسة المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية بمنطقتي الاحمدي الصحية والصباح الطبية.

وقال الرشيدي ان الحراس بينهم 587 وافدا، و159 كويتيا، و 8 من نساء كويتيات، بالاضافة الى 29 آخرين بوظائف مشرف أمن.

وأشار الى ان توفير حارسات أمن كويتيات يطبق لأول مرة في وزارة الصحة بهدف التعامل مع المواقع ذات الطبيعة الخاصة التي يتواجد بها النساء فقط،، لافتا الى انه تم توزيعهن على مستشفيات «الولادة – الصحة النفسية – العدان».