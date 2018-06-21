بعد 17 عاما.. نجم أرسنال يعلن الرحيل

أكد صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، جاك ويلشير، أنه سيترك ناديه بنهاية عقده في 30 يونيو 2018 بعد أن أمضى في صفوفه 17 عاما تخللها فترة إعارة لموسم واحد مع كل من بولتون وبورنموث.

وانضم ويلشير إلى النادي اللندني الشمالي عام 2001 قادما من لوتون تاون بعمر التاسعة وتدرج في فئاته العمرية، قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول.

وقال ويلشير (26 عاما) في بيان “أستطيع التأكيد بأني سأترك نادي أرسنال بنهاية عقدي في 30 يونيو”.

وأضاف: “بعد محادثات شاملة مع المسؤولين في النادي ولا سيما بعد لقاء مع المدرب الجديد أوناي إيمري، شعرت بأني لا أملك الخيار سوى الرحيل لأسباب كروية”.

وتابع: “الجميع يدرك بأني في حاجة إلى اللعب بشكل متواصل وبعد لقائي مع إيمري، شعرت بأنه سيكون من الصعب جدا علي أن أحصل على هذه الفرصة في أرسنال”.

وأوضح: “كما هو معلوم، دخلت في مفاوضات مع النادي لأشهر عدة من أجل توقيع عقد جديد للاستمرار في صفوفه، وكان هدفي دائما خلال هذه المحادثات البقاء مع أرسنال لا سيما أنني معه منذ 17 عاما وأشعر أنني من نسيج هذا النادي”.

وكشف: “نظرا إلى الرغبة الكبيرة في البقاء مع أرسنال، وافقت حتى على تقليص أجري. سيأتي الوقت الذي أتكلم فيه عن جميع هذه الأمور، لكن الآن أريد توجيه الشكر إلى الجميع في النادي لكل شيء على مدار السنوات الـ17”.

في المقابل، أصدر نادي أرسنال بدوره بيانا رسميا جاء فيه “منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي قبل أكثر من 17 عاما بعمر التاسعة، كان جاك لاعبا رائعا للنادي وفردا محبوبا من عائلة أرسنال”.

وختم: “شكرا جاك على مساهمتك والذكريات الرائعة وحظا سعيدا في المستقبل”.

وتحدثت تقارير صحفية محلية عن رغبة أندية فولهام وكريستال بالاس وإيفرتون وولفرهامبتون الإنجليزية من الدرجة الممتازة في الحصول على خدمات ويلشير، بالإضافة إلى 3 أندية إيطالية هي يوفنتوس وميلان وسمبدوريا.

يذكر أن ويلشير، الذي عانى من إصابات متكررة خلال مسيرته أبعدته طويلا عن الملاعب، ليس ضمن عداد منتخب إنجلترا المشارك في مونديال روسيا 2018.