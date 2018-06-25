مجلس الأمة يعتمد الميزانيات والحسابات الختامية لثماني جهات ويحليها إلى الحكومة

اعتمد مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الاثنين الميزانيات والحسابات الختامية لسبع جهات حكومية والميزانية والحساب الختامي لمجلس الأمة وأحالها جميعها إلى الحكومة.

وصوت بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية لخمس هيئات بموافقة ٤٣ عضوًا وعدم موافقة 4 أعضاء وهي هيئات (الغذاء والمعلومات المدنية وهيئة التعويضات والشباب والرياضة).

وصوت المجلس على الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس الأمة وهيئة العناية بالقرآن الكريم والسنة وهيئة مكافحة الفساد كل على حدة، حيث وافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموافقة 40 عضوًا ورفض 8 أعضاء.

ووافق على ميزانية مجلس الأمة وحسابها الختامي 43 ورفضها 3 أعضاء، وعلى الميزانية والحساب الختامي لهيئة العناية بالقرآن الكريم 44 ورفض 3 أعضاء.

وأشاد نواب خلال مناقشة الميزانيات بترشيد ميزانية مجلس الأمة وعدم تسجيل أي مخالفات عليها من الجهات الرقابية.

ودعا نواب خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية إلى دمج بعض الهيئات وعدم التوسع في إنشاء هيئات جديدة، ووجهوا انتقادات للهدر الحكومي للمال العام وتناقضها مع سياسة ترشيد الانفاق.

وفيما يلي ميزانيات الجهات التي اعتمدها المجلس في جلسة اليوم للعام المالي 2018 /2019:

هيئة مكافحة الفساد:

تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية هيئة مكافحة الفساد 8.5 ملايين دينار والإيرادات المقدرة 35 ألفًا.

مجلس الأمة:

تبلغ المصروفات المقدرة لمجلس الأمة 52 مليون دينار والإيرادات المقدرة 272 ألفًا.

الهيئة العامة لتقدير التعويضات:

تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي مليوني دينار والإيرادات المقدرة 7 آلاف دينار.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية:

تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية 17.8 مليون دينار والإيرادات المقدرة 554 ألفًا.

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة:

تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مليوني دينار والإيرادات المقدرة 30 ألف دينار.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 43 مليون دينار والإيرادات المقدرة 18 مليونًا.

الهيئة العامة للشباب:

تبلغ المصروفات المقدرة الهيئة العامة للشباب 8.5 ملايين دينار والإيرادات المقدرة 3 آلاف دينار.

الهيئة العامة للرياضة:تبلغ المصروفات المقدرة لميزانية الهيئة العامة للرياضة 80 مليون دينار والإيرادات المقدرة مليون دينار.