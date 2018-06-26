القضاء ينصر ترمب بشأن مرسوم حظر السفر

حقق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، انتصارا سياسيا هاما، بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، لتنهي، بشكل مؤقت، معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين.

ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا، واتخذ القرار بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، حسب ما قالت وسائل إعلام أميركية.

ويصدق القرار على المرسوم المثير للجدل، الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، دخول الولايات المتحدة.

وكانت محاكم أدنى درجة عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر، فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.