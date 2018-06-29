وظيفة “المحافظ” ليست ترفا سياسيا واجتماعيا

وظيفة المحافظ ودوره أبعد ما تكون عن الترف السياسي والاجتماعي فالدور الذي يقوم به هو تمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في المناسبات الوطنية والأجتماعية والسياسية وهي أمانة ومسؤولية كبيرة علاوة على التشريف الذي تضفيه على من يقوم بالمهمة مهما بلغت مسؤولياته ورتبته في الدولة

تفرض مسؤوليات الموقع ان يصل المحافظ الليل والنهار سهراً على أمن وراحة اهالي المحافظة التي يتولى مسؤوليتها ومتابعة الكثير من التفاصيل مع المعنيين في ادارته والتواصل مع وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة لحل ما يطرأ من المشكلات والوقاية منها قبل وقوعها

يملي ذلك على المحافظ ان يكون على تماس دائم مع جميع شرائح المجتمع ويبقى بابه مفتوحا لكل ذي حاجة من المواطنين كما يتحمل مسؤولية سلامة المرافق العامة و افرازات التركيبة السكانية وما ينشأ من خلافات اجتماعية وهناك تفاصيل يومية اخرى يمكن الاستفاضة في الحديث حولها ادعوك اخي الكاتب المحترم ان تزورنا بمحافظة الفروانية لتطّلع بنفسك على الدور الذي يقوم به المحافظ حتى تدرك بأن الترف أمر والمسؤولية أمر أخر، وفقنا ووفقكم الباري عز وجل لخدمة وطننا الغالي الكويت وشعبه الوفي الكريم.

رابط مقال الكاتب في سلطان بن خميّس :