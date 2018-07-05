كريستيانو على اتفاق نهائي مع يوفنتوس… ولا ينقص سوى الاتفاق بين الفريقين

يوما بعد يوم، يأخذ موضوع انتقال كريستيانو رونالدو ويوفنتوس جدية أكبر، واليوم جاء الدور على صحيفة “آس”، المقربة من أسوار النادي الملكي، لتؤكد أن النجم البرتغالي سينتقل فعلا إلى صفوف “السيدة العجوز”.

وعنونت “آس”: “كريستيانو يوافق على راتب يوفنتوس: 30 مليون أورو”، في إشارة إلى أن صاحب الكرة الذهبية 5 مرات، سيتقاضى 30 مليون كراتب سنوي، وهو الذي يتقاضى حاليا 21 مليون أورو في ريال مدريد.

وما يؤكد أن الأنباء جدية، هو ما كتبته “آس” في تقريرها “مع مرور الوقت، كريستيانو يقترب أكثر من يوفنتوس”، مضيفة أن “اللاعب البرتغالي توصل إلى اتفاق نهائي مع الفريق (يوفنتوس) قبل أسابيع، وقرر الرحيل عن ريال مدريد”. وأكدت “آس”، أن رونالدو اتفق مع يوفنتوس على كل تفاصيل العقد الذي سيربط الطرفين، لكن الفريق الإيطالي، لم يتفق بعد مع ريال مدريد على قيمة الصفقة، فبطل إيطاليا عرض 100 مليون أورو، بينما “الميرينغي” لديه مخططات أخرى.

وحسب نفس المصدر دائما، فإن رغبة كريستيانو في الرحيل، تأتي بسبب خلافاته مع الرئيس فلورنتينو بيريز، وخرجاته التي ألمح من خلالها، إلى رغبته في انتداب البرازيلي نيمار، والآن خروج كريستيانو “أصبح مسألة ساعات أو أيام”، تضيف “آس”.