بيان النائب السابق خالد الطاحوس أحد محكومي ⁧‫قضية دخول المجلس‬⁩ إثر صدور أحكام “التمييز”

تلقت بيانا من النائب السابق خالد الطاحوس أحد محكومي قضية دخول المجلس بعد صدور أحكام محكمة التمييز في القضية.

وقال الطاحوس في بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم

(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس)

بادئ ذي بدء أتقدم بالتهنئة لإخواني المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة الذين نالوا البراءة المستحقة والحمدلله على سلامة الذين نالوا عدم النطق بالعقوبة أو وقف النفاذ فهذه السلامة هي ما أذخل علينا البهجة والسرور رغم الشعور بالظلم جراء ما صدر بحقنا من أحكام تمثل انتقاما سياسياً لم يراعي صحيح القانون ولا روحه فيما قضت به.

وأقول لرفاقي المحكومين معي بالسجن: على العز وبياض الوجه فيكفيكم أنكم طويتم بتضحيتكم صفحة سوداء من صفحات التاريخ.

وشكرا لأبناء الشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم وتعاطفهم التي هي عزاؤنا وهي بعد الله كانت وماتزال دافعا لنا للثبات على الوفاء بقسمنا ذودا عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.

ولله الأمر من قبل ومن بعد