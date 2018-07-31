وزير سعودي: سنجعل الحج والعمرة رحلة خالية من القلق

قال وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، إن بلاده تسعى لجعل الحج والعمرة، رحلة “خالية من القلق والإزعاج بقدر الإمكان”.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير السعودي في مكتبه بمكة المكرمة وفدا إعلاميا من مختلف الدول الإسلامية، من بينهم موفد الأناضول.

وأوضح الوزير: “إذا فقدت أمتعتك، أو كنت في حاجة إلى رعاية صحية، أو تعرضت لحادث، فإن كل هذه المشاكل ستحل على الفور”.

ولفت إلى أن “استخدام التكنولوجيا سيكون ملاحظا خلال حج هذا العام، باستخدام تقنية الاتصالات وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق الحجيج”.

وكشف الوزير أنه “بحلول عام 2030، ستكون كل خدمات الحج إلكترونية بالكامل”.

وأكد عزم المملكة على تسهيل وصول الحجاج بأقصى قدر ممكن من الاستجابة في مجالات الصحة والأمن والنقل والإقامة.

ولفت بنتن إلى أن وزراته تخطط، وفق رؤية 2030، إلى استقبال 30 مليون معتمر سنويا.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الحج والعمرة، احتل أولوية استراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الحج والعمرة: “نحن نحقق المزيد من التطورات الكبيرة التي تكلف 30 مليار دولار لاستضافة عدد متزايد من الحجاج كل عام لتعزيز المرافق والخدمات”.

واعتبر أن مشروع قطار الحرمين، الذي يربط بين مكة والمدينة المنورة، مارا بمدينة جدة، سيكون أكبر إضافة في خدمات النقل، إلى جانب شبكة الطرق والحافلات ووسائل الاتصال الأخرى، وهذا يوفر وقت السفر وطاقة الحجاج في وقت واحد.

وكشف بنتن أن التشغيل التجاري لقطار الحرمين، الذي يعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، سيتم في الربع الثالث من 2018.

وبيّن أن سرعة القطار الكهربائي تتجاوز 300 كلم في الساعة، ويبلغ طول سكته الحديدية الإجمالي 450 كيلومتراً، إذ يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة جدة، وهو قادر على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا.

وأضاف أن المطار الجديد في جدة، خدمة أخرى مخصصة في نفس المجال باعتبار أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية”.

وحول مبادرة “طريق مكة” التي تم البدء في تطبيقها على حجاج ماليزيا وإندونسيا، أوضح الوزير السعودي أنها تهدف إلى إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من مطارات بلدانهم، عبر مسارات مخصصة، في مبادرة من المملكة لتسهيل إجراءات الحجاج.