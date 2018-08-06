تركيا.. إلزام حفظة القرآن الكريم بتعلم اللغة العربية

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إلزامها حفظة القرآن الكريم في البلاد، بتعلم اللغة العربية، وذلك بغرض الجمع بين حفظ الآيات وفهم معانيها.

جاء ذلك على لسان قادر دينج، المدير العام للخدمات التعليمية لدى رئاسة الشؤون الدينية.

وأضاف أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، في مراكز معينة لتحفيظ القرآن بـ 9 ولايات تركية على رأسها إسطنبول وأنقرة، ليتم تعميمها لاحقاً في كافة الولايات.

وأشار “دينج” إلى أن الشؤون الدينية تهدف من هذه الخطوة، إلى تمكين الحفّاظ من إدراك معاني القرآن وفهم معاني كلماته، إلى جانب حفظ آياته، مبيناً أن دورات تعليم اللغة العربية ستعمل على تحقيق هذا الهدف.

يُشار إلى أنه مع دخول موسم الصيف وانتهاء العام الدراسي، تبدأ معاهد تحفيظ القرآن الكريم بدوراتها لمختلف الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال وحتى كبار السن.