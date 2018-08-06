متسابقة تركية تفشل بمعرفة مكان سور الصين العظيم

تحولت شابة تركية إلى مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على إحدى المحطات التلفزيونية في برنامج “من سيربح المليون” بنسخته التركية، واستعانتها بالجمهور والاتصال بصديق لمعرفة مكان…سور الصين العظيم!

وبعد طرح مقدم البرنامج عليها السؤال، تحججت المتسابقة بأنها تريد التأكد من الجمهور رغم معرفتها للجواب، لتتفاجأ بفشل الحضور بإعطائها جواباً حاسماً، حيث أجاب فقط 51% على السؤال إجابة صحيحة، فيما تراوحت إجابات النسبة الباقية حول مكان سور الصين بين الخيارات الأخرى التي شملت اليابان والهند وكوريا الجنوبية! مما اضطرها إلى اللجوء لخيار الاستعانة بصديق، وهو ما أنقذها من مزيد من الإحراج حيث جاءت إجابة الصديق صحيحة.

رغم ذلك لم تصمد الشابة طويلاً حيث فشلت بالإجابة على السؤال التالي، الخامس في المسابقة، وكان عن اسم مؤلف مقطوعة موسيقية شهيرة في تركيا.