ليفربول يبلغ الشرطة: محمد صلاح يستخدم هاتفه أثناء القيادة

أبلغ نادي ليفربول الإنجليزي الشرطة، اليوم الاثنين، عن نجم الفريق والمنتخب المصري محمد صلاح لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة.

ووفقاً لعدة صحف بريطانية، ومنها صحيفة “ميرور”، كان صلاح يسير بسيارته قبل أن يستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول أبلغ الشرطة بالواقعة، لأن صلاح استخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة، وهو أمر ممنوع في إنجلترا.

وقد انتشرت لقطات فيديو لصلاح وهو يقود السيارة أثناء استخدام هاتفه المحمول، وهو ما اطلعت عليه الشرطة، وقالت على “تويتر” إنها اطلعت على الواقعة وأحالتها للإدارة المسؤولة.

ويعتقد أن تصوير صلاح تم أخذه أمس الأحد عقب مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.