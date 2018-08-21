سمو أمير البلاد يغادر البلاد متوجها إلى المملكة المتحدة في زيارة خاصة

بحفظ الله ورعايته غادر أرض الوطن صباح اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمعيته معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة.

وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه حفظه الله رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وقد أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأصحاب السمو والمعالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بالانابة الدكتور عودة عودة الرويعي وكبار المسؤولين بالدولة.

أعاد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.