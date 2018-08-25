(الخطوط الكويتية): رحلات الحج القادمة تصل عبر مطار الكويت الدولي (تي 1) بدءا من بعد غد

أعلنت شركة الخطوط الكويتية اليوم السبت انه بدءا من يوم الاثنين المقبل الموافق 27 أغسطس الحالي فإن جميع رحلات الحج القادمة من جدة والطائف والمدينة ستصل عبر مطار الكويت الدولي (تي 1).

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر ان وصول ركابها القادمين من رحلات الحج لليوم وغدا مستمر فقط عبر مبنى الركاب الجديد (تي4) بحسب الرحلات والمواعيد الموضحة في الجداول المنشورة.

وذكرت ان الرحلات المغادرة من وإلى دبي مستمرة في المغادرة والوصول من (تي 4) الجديد.

يذكر ان (الكويتية) تأسست عام 1953 باعتبارها شركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم. ث