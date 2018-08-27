بوكيتينو يمدح مورينيو قبل الصدام المرتقب الليلة

يعتقد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يعتبر مثالًا ملهمًا للمدربين الشباب، وذلك قبل مواجهة الفريقين، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويتعرض مورينيو لضغوط شديدة مع بداية الموسم، وذلك بعد خسارة اليونايتد أمام برايتون، بنتيجة 2-3.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن “أحاول كثيرا تقليد مورينيو، كان ملهمًا لجميع المدربين الذين يصغرونه سنّا، إنه مدرب لا يُصدق، لكن الظروف دائمًا في مرحلة صعود وهبوط”.

ومر توتنهام بأوضاع صعبة هذا الموسم، بعدما صام عن شراء اللاعبين هذا الصيف، كما أن 10 لاعبين في صفوفه انضمّوا لمعسكر الفريق، قبل 3 أسابيع فقط على بداية الموسم.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “نتوقع محاولة مساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة، والحفاظ على جاهزيتهم خلال الأشهر المقبلة، لكنه أمر صعب، لأن الوضع معقد هنا في إنجلترا، مع وجود 4 مسابقات”.

وتابع “يجب أن يتم الحكم عليهم فرديًا أكثر من الماضي، وفي الأشهر الأولى يجب أن نتوقع اللعب بتشكيلات أساسية مختلفة، وربّما نغيّر في أساليب اللعب”.

وأشاد بوكيتينو، بلاعبه البرازيلي لوكاس مورا، الذي عانى من بداية صعبة الموسم الماضي، قبل أن يسجّل هدفا جميلا في المباراة الماضية أمام فولهام.

وقال المدرب “لا يزال يحتاج للتحسّن، لكنّه ظهر بشكل جيّد في فترة الإعداد، تذكّروا عندما وصل إلى هنا قلت لكم، الحذر والهدوء والراحة، هذه الأمور تساعد في الأشهر الأولى”.

وأتم “أمر صعب أن يصل لاعب معيّن ويقدّم إمكانياته في الميركاتو الشتوي، أنا سعيد لأنه سجل هدفا، لأنه سيحظى بالمزيد من الثقة”.