جزر “الألف” باندونيسيا.. طبيعة ساحرة وملاذ هادئ

جزر (الألف) في إندونيسيا أشبه ما تكون قطعة من الفردوس ولوحة خيالية مرسومة بأروع إبداع مشكلة سحرا خلابا لطبيعة فريدة ضمن أرخبيل يضج بجمال لا يقاوم رصدته عدسة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يجد فيه السياح من مختلف أنحاء العالم ملاذا للراحة والاستجمام بعيدا عن صخب الحياة اذ تتميز بمائها الصافي وهوائها العليل.

وتتكون جزر (الألف) من 108 جزر تمتد على مساحة 45 كيلومترا مربعا شمال ساحل العاصمة جاكرتا بعضها غير مأهول وبعضها الآخر يزخر بمنتجعات سياحية تشتهر بمياه شواطئها الخلابة متضمنة مناطق تتحول فيها المياه إلى اللون الفيروزي الساحر ونباتات مائية مختلفة.