الليغا الاسبانية.. برشلونة ضد هويسكا وفالنسيا يقابل ليفانتي واشبيلية يواجه بيتيس اليوم

تختتم اليوم الاحد الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم ( الليغا ) باربعة لقاءات.

وفي اللقاء الاول يسعى فريق فالنسيا برصيد نقطة واحدة الى تحقيق اول انتصار له في الدوري هذا الموسم عندما يحل ضيفا على فريق ليفانتي برصيد ثلاث نقاط الساعة 00ر13 بالتوقيت المحلي.

فيما يسعى الافيس برصيد نقطة واحدة الى التقدم بجدول الترتيب عندما يستضيف فريق اسبانيول برصيد اربع نقاط عند الساعة 15ر17.

ويستضيف برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني والحاصل على ست نقاط فريق هويسكا الوافد الجديد الى دوري الدرجة الاولى والذي جمع اربع نقاط في الجولتين السابقتين عند الساعة 30ر19.

وتختتم الجولة بمواجهة تجمع فريق اشبيلية برصيد اربع نقاط وريال بيتيس برصيد نقطة يتيمة عند الساعة 45ر21.