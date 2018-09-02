جمعية الكاريكاتير الكويتية تنظم معرض (كويتيات كرتون) في 20 الجاري

أعلن رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب اليوم الأحد عن تنظيم أول معرض كاريكاتير في الخليج والعالم العربي يهتم بالنساء في الكويت تحت عنوان (كويتيات كرتون) بمجمع الأفنيوز في ال 20 من الشهر الجاري.

وقال ثلاب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن المعرض سيضم مجموعة كبيرة تشمل أكثر من عشر فنانات من الكويت جميعهن رسامات كاريكاتير منهن المحترفات والهاويات.

وأشار الى مشاركة فنانات من دول الخليج منهم فاطمة النصف من قطر ومنال الرسيني من السعودية وآمنة الحمادي من دولة الإمارات معتبرا إياهم “رواد الحركة الكاريكاتيرية في الخليج”.

وأوضح ثلاب ان الهدف من المعرض هو تطوير فن الكاريكاتير في الكويت الخاص بالعنصر النسائي لطرح القضايا النسائية بمنظور مختلف وكذلك إثبات أن الكاريكاتير ليس حكرا على الرجال فقط.

وكانت جمعية الكاريكاتير الكويتية قد أشهرت في بداية العام الجاري وتهدف الى النهوض بالحركة الكاريكاتيرية في الكويت من خلال اقامة انشطة وفعاليات في مجال رسم الكاريكاتير والكارتون حيث تضم فناني الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري والانيميشن والانيمي.

وتعمل الجمعية على ان يكون للكاريكاتير الكويتي اسم ومكان مرموق عبر إثرائها لمكتبة الكاريكاتير بأفضل الابداعات على المستويين الخليجي والعربي كما تطمح الجمعية إلى المنافسة على المستوى العالمي.