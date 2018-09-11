قصي الفواز رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية الرئيس الذي سيقود رئاسة الاتحاد في الفترة المقبلة.

وتقدم مجموعة من الشخصيات طلباتهم للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقامت لجنة الانتخابات بتفحص طلباتهم وتأكدت من مطابقتها للشروط.

وأكدت لجنة الانتخابات، إنه استبعدت جميع من ترشحوا لرئاسة الاتحاد السعودي لعدم مطابقتهم للشروط، باستثناء قصي الفواز، الذي حقق جميع الشروط.

وأصبح قصي الفواز، رئيسًا للاتحاد السعودي، وبالتزكية، وطلبت منه لجنة الانتخابات بالكشف عن قائمته، وأعطته مهلة إلى يوم الأحد القادم.

يذكر أن عادل عزت، استقال من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتفرغ لاتحاد جنوب غرب آسيا، الذي رأسه، بالإضافة لإعلانه الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.