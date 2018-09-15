كولورادو.. تعويض “مليوني” لمسلمين أقيلوا بسبب الصلاة

وافقت شركة تعبئة لحوم أميركية على سداد تعويضات بقيمة 1.5 مليون دولار الى 138 صومالي- أميركي مسلم، كانوا قد أقيلوا من عملهم في مصنع بكولورادو، بعدما رفض طلبهم بالتوقف عن العمل للصلاة.

وقالت اللجنة الأميركية لتكافؤ الفرص الوظيفية الجمعة، إن شركة “كارغيل ميت سولوشنز” التي تتخذ من ويتيشيتا بكنساس مقرا لها، قد تعهدت أيضا بالموافقة على تخصيص وقت للصلاة في مصنعها بفورت مورغان.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن اللجنة أن كارغيل نفت ارتكاب أي خطأ، إلا أنها وافقت على التسوية لتجنب مزيد من الدعاوى القضائية.

والعام الماضي وجدت اللجنة أن العمال أقيلوا في 2016، عقب احتجاجهم على قرار ادارة المصنع عدم وقف العمل للصلاة.

ويعمل مئات من الصوماليين – الأميركيين بمصنع فورت مورغان، على مسافة 115 كيلومترا شمال شرق دنفر.