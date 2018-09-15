الوفيات

وفيات السبت 15 سبتمبر 2018

منذ 27 دقيقة
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مطلق زايد إبداح الحربش، «53 عاماً »، شيع، العزاء في المقبرة فقط.

مبارك أحمد مبارك الشرهان، «59 عاماً »، شيع، للرجال: الشهداء، ق5، ش515، م78، للنساء: العقيلة، ق1، ش127، م16، ت: 99099833.

نوال عبدالكريم الشيخ إبراهيم، زوجة عبداللطيف فيصل الثويني، «75 عاماً »، شيعت، للرجال: القادسية، ق7، ش محمد البدر، م69، ديوان الإبراهيم، للنساء: المنصورية، ق1، ش10، م17، ت: 22547625 – 22527555.

عبدالله أحمد علي الشيباني، «58 عاماً »، شيع، للرجال: السلام، ق3، ش316، م1، للنساء: مبارك الكبير، ق7، ش12، م5، ت: 99220551 – 94941993.

نصره أحمد الشطي، أرملة عبدالرزاق مطر عبدالوهاب الشطي، «76 عاماً »، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، القاعة بالسرداب، للنساء: الرميثية، ق9، ش92، م6، ت: 99292100 – 25648322.

فؤاد حبيب الخياط، «67 عاماً »، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: الجابرية، ق7، ش7، م18، ت: 25335828.

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