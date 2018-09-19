في #دبي.. تواريخك المميزة على لوحة سيارتك

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي بدولة الإمارات، رمزا جديدا من لوحات السيارات يبدأ بالكود W، يُمكن مالكي المركبات من اختيار أرقام خماسية للرمز، بناء على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كأيام الميلاد، أو تاريخ الزواج، أو التخرج، وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2018.

ويستطيع المتعامل شراء لوحته من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المتوفرة في أنحاء دبي، ومزودي الخدمات، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة، أو التطبيق الذكي “السائقون والمركبات”.

وأوضح مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال الساده، أنه سيتم صرف الأرقام في حال توفرها بالهيئة، وأن القيمة الإجمالية للوحة تبلغ 1670 درهما إماراتيا.

وأضاف: “تأتي هذه المرحلة من مبادرة (لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك)، بعد الإقبال الملحوظ في المراحل السابقة للرمزين

U وV للتواريخ الممتدة من 1967 وحتى 2018″.

وتابع: “المبادرة تعكس دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم”.