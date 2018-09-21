خبير “غوغل إيرث” يدعي اكتشاف موقع الطائرة الماليزية المفقودة

قال ماثيو بيتس المولع بخرائط غوغل إيرث، إنه أجرى عملية بحث دقيقة وعثر على موقع الطائرة الماليزية التي فقدت قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح موقع “ديلي ستار” أن “بيتس” يزعم العثور على الطائرة “بوينغ 777″، التي كانت في رحلة “MH370” من كوالالمبور إلى بكين عام 2014، قبل أن تختفي.

وأوضح المصدر أن “بيتس عثر على الطائرة في إحدى غابات كمبوديا، وذلك بعدما استخدم تقنية “3D” من أجل إجراء عملية البحث، بالاعتماد على النتائج التي توصل إليها الخبير إيان ويلسون”.

وقال المحقق الخاص أندريه ميلن، إن “غوغل إيرث كشف دليلا جديدا يؤكد أن الطائرة الماليزية لم تختف”.

وأضاف أنه “يجب اعتماد نتائج البحث هذه وإرسال فريق من المحققين إلى المكان المزعوم”.

وتابع قائلا “غوغل إيرث يقدم كل التفاصيل، مثل الصورة والمكان والوقت والإحداثيات.. كل التفاصيل متوافرة”.

ويعتمد “غوغل إيرث” على صور يتم التقاطها بالأقمار الاصطناعية، ويمكن أن تحتوي لقطات تلك الأقمار على طائرات ركاب خلال رحلاتها الجوية.

وأوضح المحقق أن “طول الطائرة على “غوغل إيرث” يبلغ حوالي 70 مترا، أي أطول بقليل من طول “بوينغ 777″، وهو 63.7 مترا”.

واختلفت روايات خبراء الطيران حول هذه الحادثة، فمنهم من يقول إنه تم اختطاف الطائرة، ومنهم من يشير إلى تدميرها بواسطة سلاح “غامض”، ومنهم من يعتقد أنها سقطت في إحدى الجزر غير المعروفة، فيما يقول آخرون إنه تم إسقاطها في الماء.

وكان يعتقد أيضا أنه نفد وقود الطائرة ثم سقطت في جنوب المحيط الهندي، إلا أنه لم يتم العثور على أي حطام. وتم تعليق البحث في يناير / كانون الثاني 2017.