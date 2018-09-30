تعيين محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC في #السعودية

أعلنت “مجموعة MBC” عن تعيين محمد التونسي في منصب المدير العام لقنوات MBC في السعودية.

ويهدف تعيين التونسي إلى الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة ومكانتها، أكثر وأكثر، في قلب المؤسسة وقالبها، وهو النهج الذي اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية عربية خاصة عام 1991.

كما يهدف تعيين التونسي إلى الاستفادة من مسيرته المهنية الحافلة بهدف البناء على الاهتمام المتزايد بالمملكة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال العمل على زيادة برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة.

وفي هذا السياق، رحّب رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بانضمام التونسي إلى المجموعة، وقال: “أُهنِّئ الزميل محمد التونسي على تولّيه منصبه الجديد، هو الذي تأتي مؤهّلاته الشخصية ومسيرته المهنية لتُضاف إلى طاقات فريق العمل في “MBC السعودية” وخبراته التراكمية وتجاربه الناجحة”.

وختم آل إبراهيم: “تأتي هذه الخطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي ضمن برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة وغيرها، والتي تواكب مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة”.

بدوره، توجه التونسي بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” على ثقته، وأعرب عن “حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الزملاء، ضمن فريق عمل متكامل يُسهم في مراكمة المزيد من الخبرات وتحقيق النجاحات، ما يعكس الحرص المشترك على الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة داخل القنوات، على كافة الصعد والمستويات”.

يذكر أن محمد التونسي شغل قبل التحاقه بـ “MBC السعودية” العديد من المناصب وأُنيطت به مسؤوليات عدّة، أبرزها: مستشار إعلامي في وزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012، رئيس التحرير المؤسس لصحيفة “الرؤية” الإماراتية و”منصة الرؤية”، ومدير عام شركة “آي ميديا” للحلول الإعلامية المتكاملة (2012 ـ 2018)، رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية (2008 ـ 2011)، مدير عام قناة “الإخبارية” السعودية (2005 ـ 2008)، رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الإلكترونية (2003 ـ 2005)، رئيس التحرير المؤسس لصحيفة “الاقتصادية” (1992 – 2003)، نائب رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية والمشرف على الملحق الاقتصادي منذ تأسيسه (1988 – 1992)، المستشار الإعلامي لوزير البترول والثروة المعدنية ومدير العلاقات العامة والإعلام ـ وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية – الرياض (1986 – 1988)، وغيرها.