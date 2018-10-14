وفيات الأحد 14 أكتوبر 2018

يعقوب يوسف أحمد الدويسان، «82 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق2، ش2، م26، للنساء: القرين، ق3، ش12، م8، ت: 99844043.

نصيب خليفة نصيب البلوشي، «25 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق4، ش4، م48، للنساء: بيان، ق9، الشارع الأول، ج7، م13، ت: 66494556.

سارة فلاح جهيم المطيري، زوجة سعود مخلف الجمهور، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق2، ش1، م2، للنساء: صباح الناصر، ق2، ش5، م11، ت: 55665552.

إبراهيم خليل إبراهيم يوسف، «73 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 50200058.

سعود عبدالعزيز معتوق العسلاوي، «61 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق2، ش1، م44، للنساء: مشرف، ق3، ش2، م12، ت: 99444482.

نكار حسين أرايش، أرملة عباس علي محمد، «74 عاماً»، شيعت، الجابرية، حسينية البلوش، ق11، ش108، ت: 99056898.

مشعل عادل أحمد مندي، «38 عاماً»، شيع، للرجال: خيطان، ق1، ش140، م43، للنساء: القرين، ق4، ش24، 17، ت: 99656939.

فتحية عبدالرحمن خالد الحاتم، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: في المقبرة، للنساء: القادسية، ق6، ش64، م9، ت: 94759777.

عابر البشيت الخالدي، «83 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين ، للرجال: القصر، ق4ب، ج7، م59، شارع مسكين الدارمي، مقابل مدرسة سيد هاشم الحنيان، للنساء: سعد العبد الله، ق4، ش412، ج10، م693، ت: 97865556 – 99674950.