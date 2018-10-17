برلمانية كويتية تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة شؤون الامم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي

فازت النائبة الكويتية صفاء الهاشم اليوم الاربعاء بمنصب نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي وذلك بعد تزكية اللجنة لها.

وقالت الهاشم في تصريح صحفي عقب فوزها إن حصولها على هذا المنصب جاء ثمرة لجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء الوفد البرلماني الكويتي المشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال139 بمدينة جنيف السويسرية.

وأضافت أن الكويت استطاعت “أن تحصل على منصب مهم جدا في إحدى اللجان الدائمة الثابتة المعنية بشؤون الأمم المتحدة” مبينة أنها “حصلت على هذا المنصب المهم حيث أن المواضيع الموجودة به تهم التنمية المستدامة في الكويت”.

وأكدت أنها ستستمر في أداء دورها بطرح المشاكل واعطاء الحلول مشيرة إلى أنه سيكون لها صدى أقوى في هذه اللجنة.