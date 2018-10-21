مرزرق الغانم: أصوات العقل والحكمة هي التي ستسود

أبدى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، تفاؤله بتغليب أصوات العقل والحكمة في المشهد السياسي في النهاية، لاسيما بعد اجتماعه مع سمو الأمير بحضور عدد من النواب.وأضاف الغانم أنه متفائل بتجاوز جميع التحديات سواء التحديات الحقيقية التي نواجهها أو التحديات المصطنعة ، لأن هناك أغلبية ساحقة من اعضاء المجلس يقدروا الوضع الأقليمي الحساس الذي نعيشه في الكويت ويغلبوا المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة.ولفت إلى أنه تم التطرق للعديد من الملفات البرلمانية المهمة على الصعيد المحلي وتم الاستماع لتوجيهات صاحب السمو ، مبديا تفاؤله بأن دور الانعقاد سيكون مثمرا وهادئ وسيتم التركيز على الجانب التشريعي بشكل أكبر خاصة وأن الجميع يرى أنه هناك جانب من التقصر في هذا الجانب وهو مرتبط بالجو السياسي متى ما كان هادئا سيكون الجو مناسب لاصدار العديد من التشريعات.

وأشار الغانم إلى أن افتتاح دور الانعقاد المقبل سيكون يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل ، وسيتضمن جدول أعمال جلسة الافتتاح مناقشة الاستجوابات المقدمة ، وسيكون مدرج ايضا تقرير اللجنة التشريعية الخاص بعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وتابع «وبعدها بأسبوعين ستبدأ الجلسات العادية ونأمل أن ننتهي من انتخابات اللجان خلال الجلسة الافتتاحية بعد الانتهاء من بند الاستجوابات، وإذا لم ننتهي بهذه الجلسة ستكون انتخابات اللجان أول بند في الجلسة التي تليها».