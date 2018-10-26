برلمان

صالح الملا يعلن استقالته من “المنبر الديمقراطي”

منذ 3 ساعات
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أعلن النائب السابق صالح الملا استقالته من “المنبر الديمقراطي الكويتي”
وقال الملا عبر حسابه في “تويتر”: للأسف هناك من يحاول تدمير الإرث الوطني والتاريخي ل”المنبر الديمقراطي” ومواقفه الدستورية المشهودة.. صمت مراراً وتجاوزت مرات عديدة،لكن بلا فائدة..
‏لذلك بلاعتب شكراً للأحبة في”المنبر” فلكم دين في رقبتي لن أنساه أو أوفيه.
‏أتقدم بكل ود بإستقالتي راجياً قبولها.

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