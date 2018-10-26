صالح الملا يعلن استقالته من “المنبر الديمقراطي”

أعلن النائب السابق صالح الملا استقالته من “المنبر الديمقراطي الكويتي”

وقال الملا عبر حسابه في “تويتر”: للأسف هناك من يحاول تدمير الإرث الوطني والتاريخي ل”المنبر الديمقراطي” ومواقفه الدستورية المشهودة.. صمت مراراً وتجاوزت مرات عديدة،لكن بلا فائدة..

‏لذلك بلاعتب شكراً للأحبة في”المنبر” فلكم دين في رقبتي لن أنساه أو أوفيه.

‏أتقدم بكل ود بإستقالتي راجياً قبولها.

للأسف هناك من يحاول تدمير الإرث الوطني والتاريخي ل"المنبر الديمقراطي" ومواقفه الدستورية المشهودة.. صمت مراراً وتجاوزت مرات عديدة،لكن بلا فائدة..

لذلك بلاعتب شكراً للأحبة في"المنبر" فلكم دين في رقبتي لن أنساه أو أوفيه.

أتقدم بكل ود بإستقالتي راجياً قبولها.

محبكم

صالح محمد الملا. — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨