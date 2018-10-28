الكندري: لائحة “المجلس” الداخلية نظمت إسقاط العضوية لمن فقد أحد شروطها ليترك فرصة للأعضاء في محاكمة البواعث التي لم ينظرها القضاء

قال د.فيصل الكندري أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق – جامعة الكويت – في تعليقه على قرار اللجنة التشريعية البرلمانية اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ان القضاء لا ينظر إلى البواعث في ارتكاب الجرائم، فهو يصدر احكامه بالبراءة او بالإدانة بعد تحقق اركان الجريمة، لذلك جاءت اللائحة الداخلية للمجلس في تنظيم إسقاط العضوية لمن فقد احد شروطها ليترك فرصة للأعضاء في محاكمة البواعث التي لم ينظرها القضاء.

وأضاف الكندري عبر حسابه في “تويتر”: وكان الاصلاحيون مع تصويت المجلس في إسقاط عضوية خلف دميثير لأن قضيته كانت جنائية بحته بينما قضية الحربش والطبطبائي فهي سياسة بحته وهنا يأتي دور السلطة التشريعية في حماية أعضائه تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات.