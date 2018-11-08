الدمخي يسأل الرومي عن سوء الإدارة من الوزارة لشبكات الطرق والإهمال في البنية التحتية

وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا الى وزير الاشغال العامة بخصوص سوء الإدارة من الوزارة لشبكات الطرق والإهمال في البنية التحتية مما أدى لضرر على المواطنين وتعطيل لجميع الجهات الحكومية بعد هطول أمطار الخير على أرض الكويت الغالية،، وفيما يلي نص السؤال:

