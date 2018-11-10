“الغريق #أحمد_براك_الفضلي في ذمة الله”

قال الله تعالى :

{ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }

في البداية أنا لااعرف

الشاب أحمد الفضلي رحمه الله تعالى الذي لقي مصرعه نتيجة إهمال وتقصير المؤسسات الحكومية المعنية بواجبها وأمانتها .

ولذا ادعوا الحكومة أن تقف على هذا الحدث المحزن موقف الشجاع الذي يحترم حياة وأرواح الآخرين إلى الإستقالة ثم بعدها المحاسبة لتطول كل مقصر ، فالمناصب ليست تشريف ولكنها تكليف بمهام وأمانة يجب أن تُحترم وتصان .

فعندما تتعدى الاضرار والخسائر لتصل إلى الارواح نقول لرئيس الحكومة كفى لبقاءك يجب أن ترحل ووزارائك ، فمن يعيد أحمد لأهله ومن يعيد له حق العيش والحياة والتي كانت سبب وفاته تقصير بعض الوزراء وبعض الوكلاء في مؤسسات الدولة.

وكذلك على كل نائب شريف ، لديه حس المسئولية الشرعية الدينية والوطنية ألاّيقف

أو يدافع أو يبرر لمن هو على رأس الهرم الوظيفي ، فلو أن الغريق أحمد ابنكم فهل ستدافعون وتبررون ؟!

أم سترعدون وتتوعدون ؟!

وعلى كل رجل دين لبس ظاهره التدين أن ينطق بالحق في محاسبة المقصرين مهما يكن منصبه ومكانه .

فالكل تحت القانون والكل مسئول عن مهامه وعمله .

فالارواح خط احمر لايمكن السكوت عنه

وكذلك الخسائر المادية وحقوق اهلها يجب أن تعاد لهم مع الإعتراف بالخطأ والإعتذار للشعب .

اخيراً اقولها وكلي حزن ولكن نؤمن بقضاء الله وقدره

إلى جنات الخلد بإذن الله

يا ” أحمد ”

قال الله تعالى :

{ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ }

د. خالد المرداس