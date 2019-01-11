السعودية.. العثور على أول نقش فرعوني بالجزيرة العربية

تعد واحة تيماء التاريخية الشهيرة من أكبر المواقع الأثرية في السعودية والجزيرة العربية.

وفي منطقة “الزيدانية” التابعة لمحافظة تيماء، اكتشف علماء الآثار السعوديون نقشا هيروغليفيا يحمل توقيعا للملك “رمسيس الثالث” أحد ملوك مصر الفرعونية. فما هي قصة هذا النقش؟

يقول مراسل “العربية”: بوصولنا إلى منطقة “الزيدانية” غرب واحة تيماء ذات الطرق الوعرة تجلى لنا نقشٌ هيروغليفيٌ على صخرةٍ ثابتة يحملُ توقيعا للملك “رمسيس الثالث” أحد ملوك مصر الفرعونية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.

محمد النجم مدير إدارة الآثار بمحافظة تيماء يقول إنه جرت العادة أنه لا يتم نقش مثل هذه النقوش إلا بحضور فرعون نفسه، وهذه دلالة على أن رمسيس الثالث قد تواجد بنفسه في هذه المنطقة.

وأثار العثورُ على نقش “رمسيس الثالث” تساؤلا حول أسباب وجوده شمال غرب الجزيرةِ العربية.

فيما توصل علماءُ الآثار السعوديون من خلال بحوث ميدانيةٍ إلى طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء تسلكـه القوافلُ التجارية المصرية.

ولا يقتصر الأمر في منطقة “الزيدانية” على نقش “رمسيس الثالث” بل يتعداه إلى الكثير من الشواهد الأثرية كالنقوش الآرامية والثمودية والنبطية، إلى جانب بعض الرسوم كالوعول والأبقار والنـعام والثعابين.