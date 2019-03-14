النشر الإلكتروني تدعو وسائل الإعلام للالتزام بيوم الصمت في تكميلية 2019

طلب مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام، لافي السبيعي، من مدراء الوسائل الإعلامية الإلكترونية، إلى التقيد والالتزام في يوم الصمت الانتخابي للانتخابات التكميلية بالدائرة الثانية والثالثة، وهو يوم الاقتراع واليوم السابق عليه أي يوم الجمعة والسبت المقبلين. وذلك حسب ما جاء بالمادة 3 من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 م بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة.

وشدد السبيعي على المادة رقم 7 ” بأنه يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق له.